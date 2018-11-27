У Бориславі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 18 грудня о 03:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Бориславі на вул. Модрицька. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку критому бляхою. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 6-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Борислав та приступили до робіт з ліквідації пожежі. О 04:06 пожежу вдалось локалізувати, та о 05:05 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття на площі 250 кв.м. та дерев’яну підлогу на площі 150 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.

Також читайте