У Бориславі вшанували Мирослава Скорика

30 листопада в Бориславській дитячій школі мистецтв відбулася лекція-концерт «Творець Музики, яка змушує хвилюватися серця». Про це інформує наше власне джерело. Захід був приурочений до 80-річчя від дня народження видатного українського композитора зі світовим іменем, диригента, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, професора, музикознавця, Героя України, народного артиста України Мирослава Михайловича Скорика.

Кожен твір Мирослава Скорика зачаровує насамперед мелодійним звучанням. Ця особливість музики Мирослава Михайловича єднає всіх – і тих, хто не знає нот, і аматорів, і музикантів-професіоналів. Найширша гама образного світу композитора від тонкої лірики і радісних інтонацій до трагічних та скорботних почуттів звучить музикою, зверненою до людської душі.

Композитор переконаний, що музику потрібно писати так, щоб люди хотіли її слухати. Його «Гуцульський триптих», «Карпатський концерт», інструментальні концерти, квартети і багато інших творів із захопленням слухають на різних континентах, а його «Мелодія», яка давно стала музичним бестселером, зворушує серця мільйонів людей.

Дослідниця творчості митця, музикознавець Любов Кияновська вважає, що років через сто українську музику нашого часу назвуть «скориковою добою». І нам з вами випала велика честь перебувати в одному часі і просторі з творцем, чиї шедеври назавжди залишаться в скарбниці не лише української, а й світової музичної культури .

Організували та провели лекцію-концерт «Творець Музики, яка змушує хвилюватися серця» викладачі Бориславської дитячої школи мистецтв Паславська Г.Г., Ницько О.К. і Деменко М.М. Участь в заході взяли вихованці БДШМ Ципайло І., Сокіл М., Деменко В., Перетягіна А., Олексієвич Р., Биців Т., Качмарчик В., викладачі школи Тишковська Л.А., Британ Н.В., Кордиш П.В. і Савуляк Б.В.

Вл. інф.

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