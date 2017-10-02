У Бориславі викрали з їдальні навчального закладу продукти харчування

У Бориславське відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення про те, що у один з професійних навчальних закладів проник невідомий чоловік.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник, пошкодивши металопластикове вікно, проник у приміщення їдальні та викрав продуктів харчування на суму близько півтори тисячі гривень. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний мешканець Дрогобича.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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