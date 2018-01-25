У Бориславі вже в цьому році відкриють міст, зруйнований паводками 10 років тому

У Бориславі вже в цьому році відкриють міст через річку Тисмениця по вул. Героїв ОУН-УПА, що був зруйнований липневим паводкам у 2008 році.

Про це сказав міський голова Борислава Ігор Яворський вчора, 25 січня, піч час свого звіту про роботу за 2017 рік, передає кореспондент ІА ZIK

За його словам, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради перерахувало аванс, що склав 4,479 млн грн на рахунок генпідряднику на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій. Підрядник замовив балки перекриття, які вже виготовлені.

«Вперше за часів Незалежності кошти, виділені з держбюджету, стали перехідними. Тобто, кошти виділені в минулому році не повертаються назад в казну держбюджету», – наголосив Ігор Яворський

Загальний кошторис будівництва моста становить 19,7 млн грн. Щоб здійснити добудову стратегічного об’єкту, проект подано на конкурс ДФРР, згідно якого передбачено фінансування в сумі 4 млн грн, з міського бюджету виділено 3,9 млн грн. «Наше завдання віднайти 1,7 мільона гривень, щоб в цьому році відкрити міст», –сказав міський голова.

Нагадаємо, в 2017 році на рахунок управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради надійшла субвенція з державного бюджету міському бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (повне відновлення автомобільного моста через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі Львівської області) в сумі 10 млн грн та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету 600 тис. грн.

Внаслідок паводку в 2008 році у Бориславі було зруйновано два мости, відновити які не вдалося досі.

Для Борислава спорудження мосту через р. Тисменицю є крайньою необхідністю. Ситуація ще більше ускладнилася, адже через сильні вібрації від руху важкого транспорту руйнується славетний Барабський міст у самому центрі Борислава.

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