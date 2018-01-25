У Бориславі вже в цьому році відкриють міст, зруйнований паводками 10 років тому

By  | 26.01.2018 | Filed under: Новини

У Бориславі вже в цьому році відкриють міст через річку Тисмениця по вул. Героїв ОУН-УПА, що був зруйнований липневим паводкам у 2008 році.

Про це сказав міський голова Борислава Ігор Яворський вчора, 25 січня, піч час свого звіту про роботу за 2017 рік, передає кореспондент ІА ZIK

За його словам, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради перерахувало аванс, що склав 4,479 млн грн на рахунок генпідряднику на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій. Підрядник замовив балки перекриття, які вже виготовлені.

«Вперше за часів Незалежності кошти, виділені з держбюджету, стали перехідними. Тобто, кошти виділені в минулому році не повертаються назад в казну держбюджету», – наголосив Ігор Яворський

Загальний кошторис будівництва моста становить 19,7 млн грн. Щоб здійснити добудову стратегічного об’єкту, проект подано на конкурс ДФРР, згідно якого передбачено фінансування в сумі 4 млн грн, з міського бюджету виділено 3,9 млн грн. «Наше завдання віднайти 1,7 мільона гривень, щоб в цьому році відкрити міст», –сказав міський голова.

Нагадаємо, в 2017 році на рахунок управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради надійшла субвенція з державного бюджету міському бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (повне відновлення автомобільного моста через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі Львівської області) в сумі 10 млн грн та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету 600 тис. грн.

Внаслідок паводку в 2008 році у Бориславі було зруйновано два мости, відновити які не вдалося досі.

Для Борислава спорудження мосту через р. Тисменицю є крайньою необхідністю. Ситуація ще більше ускладнилася, адже через сильні вібрації від руху важкого транспорту руйнується славетний Барабський міст у самому центрі Борислава.

ЗІК

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №80073 Прошивка Бортового Комп. RENAULT: Logan-2, Duster-2, Sandero Stepway-2
    25.01.2018 | 23:05

    ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ: - Розблокування функції БОРТОВОГО КОМП’ЮТЕРА на автомобілях: RENAULT: LOGAN-2, DUSTER-2, SANDERO STEPWAY-2. (Показує розхід палива, відстань до заправки, температуру і т.д.); - Активація датчику ТЕМПЕРАТУРИ (Якщо такий є); - Розблокування функції ПОСТІЙНОЇ ПІДСВІТКИ ПРИБОРНОЇ ПАНЕЛІ (За замовченням вмикається лише при включених габаритах); - Активація підствітки Склопідіймачів! (За замовченням – не підсвічуються); - [...]

  • Оголошення від МГО “Рада Старійшин”
    22.01.2018 | 15:39

    Шановні трускавчани! 21 січня відбулися збори громади, на яких трускавчани сказали рішуче «Ні!» співпраці влади міста та ПрАТ «Трускавецькурорт». Але на сесію міської ради знову виноситься питання оренди земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт», і є велика небезпека, що депутати можуть за це питання проголосувати. Від цього питання залежить доля курорту, доля нашої гідромінеральної бази. Якщо [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви