У Бориславі заборонили рух великовагового транспорту у спеку

By  | 07.07.2018 | Filed under: Новини

Виконавчий комітет Бориславської міської ради прийняв рішення «Про обмеження руху великовагового автотранспорту по вулицях і дорогах м. Борислава», згідно з яким у денний час при температурі повітря більше ніж +28°C буде обмежено рух великовагових транспортних засобів. Відповідне рішення члени виконкому прийняли 5 липня під час свого засідання. Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді.

Як доповів спеціаліст відділу правового забезпечення Мар’ян Сащук, це обмеження буде діяти з метою збереження дорожнього покриття доріг та вулиць Борислава у період тривалої спекотної погоди з 08:00 до 20:00  для ТЗ загальною вагою понад 24 т.

Відтак, управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження було доручено визначити місця відстою для великовагових транспортних засобів, а до здійснення контролю за їх рухом по дорогах міста буде залучено Бориславське відділення поліції ДВП ГУНПУ у Львівській області.

ЗІК

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