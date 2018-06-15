У Бориславі зарізали чоловіка

By  | 15.06.2018 | Filed under: Новини

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, у Дрогобицький відділ поліції в ніч на 15 червня надійшло повідомлення від працівників Бориславської центральної міської лікарні про доставленого пацієнта, у якого лікарі діагностували, зокрема «різані рани спини та попереку». Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя чоловіку не вдалось – він помер у реанімаційному відділення лікарні внаслідок отриманих ножових поранень.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 33-річний мешканець Борислава.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування, працівники поліції встановлюють особи зловмисників, причетних до скоєння цього злочину.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини скоєння цього злочину або особу зловмисника, причетного до його скоєння, звертатись на оперативну лінію . Правоохоронці будуть вдячні за будь-яку інформацію, що допоможе розкрити це кримінальне правопорушення.

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