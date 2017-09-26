У Бориславі затримано зловмисника, котрий намагався обікрасти авто

У Бориславське відділення поліції 25 вересня за допомогою звернувся 43-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що самотужки затримав зловмисника, котрий, пошкодивши дверцята, проник у його автомобіль «Нива», залишений на ніч на вулиці та намагався викрасти з салону особисті речі власника.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 26-річний мешканець Борислава. Також встановлено, що він причетний до замаху на квартирну крадіжку, скоєного 21 вересня у Бориславі. Чоловік проник у квартиру одного з будинків по вулиці Довженка, проте нічого звідти не викрав.

Наразі правоохоронці перевіряють зловмисника до скоєння інших правопорушень, вирішується питання правової кваліфікації вчинених злочинів згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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