У Бориславі збудують перші дві питтєві галереї мінеральних вод

На сьогодні у Бориславі продовжуються активні роботи із вивчення мінеральних вод на території міста. Проведених досліджень уже цілком достатньо, щоб можна було розпочати процес облаштування питтєвих галерей, які дадуть доступ мешканцям та гостям міста до цілющих джерел. Саме тому для цих цілей на ІІ пленарному засіданні 65 сесії Бориславської міської ради було підтримано рішення «Про дозвіл комунальному підприємству «Вододар» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

Як доповіла начальник відділу земельних відносин управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Галина Подоляк, відповідно до рішення, КП «Вододар» отримає дозвіл на розробку проекту землеустрою та виготовлення технічної документації щодо відведення двох земельних ділянок для влаштування питтєвої галереї на вул. Транспортній (500 м²) та вул. Хвильового (300 м²).

Як зауважив міський голова Ігор Яворський, на території Борислава знаходиться чимало джерел мінеральної, столової та лікувальної води, дослідження яких ще триває. «Із усіх наявних джерел, достатньо вивчено ці два і відповідно виникла потреба у їх облаштуванні, – розповів Ігор Романович. – Будівництво питтєвих галерей у свою чергу надасть цивілізований доступ мешканцям міста до джерел».

«Наш край багатий на різноманітні корисні копалини, але варто приділяти увагу і водним ресурсам, які можуть приносити користь у рекреаційній сфері, – говорить на підтримку рішення депутат Руслан Зелінський. – Уже впродовж року працює спеціальна робоча група, яка займається вивченням питання мінеральних вод у Бориславі. Щоб не обтяжувати міський бюджет, було вирішено покласти обов’язки із обслуговування джерел на уже наявне підприємство, яке має діючі дозволи на спецводокористування, а саме КП «Вододар». Але у майбутньому, коли вода повністю проявить та зарекомендує свої унікальні можливості, буде створено спеціальне комунальне підприємство, яке займатиметься виключно мінеральними водами».

«Я дуже вдячний усім, хто долучився до роботи, результати якої видно уже сьогодні і яку збираємось продовжувати, – зауважив депутат Ярослав Струс, голова депутатської комісії з питань екології та охорони навколишнього середовища. – За підтримки міського голови до нашої команди долучились гідрогеологи та інші спеціалісти, чимало допомоги отримали від нашого депутатського корпусу, начальника відділу економіки Лева Попеля. Вважаю, що продовження руху у напрямку розвитку та популяризації мінеральних джерел Борислава дозволить створити тут конкурентоспроможний туристично-рекреаційний сектор».

Відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради

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