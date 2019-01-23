У Бориславі зловмисник намагався викрасти побутову техніку та електроінструменти

В Бориславське відділення поліції 13 січня близько 20.30 зателефонував небайдужий громадянин, який повідомив, що у квартиру сусіда, що на вулиці Володимира Великого, ймовірно проникла невідома особа.

На місце події негайно виїхали поліцейські, які затримали зловмисника поблизу будинку при спробі втечі. Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець. Він, пошкодивши вікно, проник у квартиру 62-річного мешканця Борислава і намагався викрасти побутову техніку та електроінструменти.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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