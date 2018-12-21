У Довгому Гірському обговорять питання будівництва гідроелектростанції

У четвер, 10 січня, в с. Довге Гірське Дрогобицького району відбудеться схід села, на якому пройде відкрите обговорення будівництва ГЕС неподалік хутора Ровінь та питання розвитку села і його інфраструктури. Громадські збори ініціює компанія «Балфорд Україна», котра має намір спорудити ГЕС 1 біля с. Довге (Ровінь) та ГЕС 2 біля Рибника. Мешканцям Довгого обіцяють створення променади, парку, під`їзної дороги, освітлення, понтонний переїзд через річку Стрий, будівництво малих готелів, круглорічного табору для оздоровлення дітей з навчанням в школі Довге-Гірське та інше. Наміри побудувати ГЕС біля витоків річки Стрий вже викликали занепокоєння екологів, хоча є певні аргументи, що будівництво не становитиме великої загрози довкіллю.

В компанії «Балфорд Україна» запевняють, що готові разом з громадою, депутатами та головою селищної ради працювати у напрямку створення інфраструктури, яка в свою чергу відкриє можливості приходу інвестиційного капіталу до села та створення нових робочих місць.

Нагадаємо, що проект масштабного будівництва потужної ГРЕС між селами Сопіт та Довге Гірське біля хутора Ровінь почали реалізувати в 1980-х рр. Великий об`єм робіт було виконано, проте розпад СРСР врятував Карпати та села Сколівщини, Дрогобиччини і Турківщини від можливої екологічної катастрофи. Зараз тема будівництва ГЕС біля Довгого знову стала на порядку денному.

Детальніше про загрози будівництва ГЕС можна прочитати тут, а про наміри будівництва ГЕС в Довгому Гірському в 2013 році – тут.

Також читайте