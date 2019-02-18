У ДП «Дрогобицький лісгосп» придбали нове обладнання для переробки деревини

By  | 19.02.2019 | Filed under: Новини

ДП «Дрогобицький лісгосп» активно розвиває деревообробний напрям. Відтак, підприємство  придбало нове обладнання для переробки деревини. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Зокрема, маючи сировину і враховуючи попит ринку на продукцію переробки, підприємство придбало багатопильний верстат WALTER 250 – 350 вартістю 916 тисяч грн, який введуть в експлуатацію на Бориславському лісокомплексі.

Придбання обладнання прогнозовано збільшить обсяги виробництва і, відповідно, реалізацію продукції переробки деревини, а також дасть змогу створити додаткові робочі місця. Крім цього, сучасне обладнання дає змогу автоматизувати процес переробки деревини, розвантаживши працівників від важкої фізичної праці.

Робота в напрямі збільшення деревообробних потужностей дасть позитивний ефект, адже кожен новий етап обробки пиломатеріалів збільшує додану вартість деревини, а додатково зароблені кошти залишатимуться в українській економіці. У перспективі, завдяки збільшенню обсягів переробки деревини, експорт України поступово перестане бути суто сировинним. Тому у ДП «Дрогобицький лісгосп» вважають нарощування деревообробних обсягів перспективним напрямом роботи.

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