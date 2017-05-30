У Дрогобичі 15-річний хлопець причетний до пограбування пенсіонера

By  | 30.05.2017 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 28 травня звернулася 42-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що близько восьмої вечора у дворику невідомий, підійшовши ззаду, повалив на землю її батька, 70-річного мешканця Дрогобича, і відібрав у нього годинник та мобільний телефон «Нокіа». Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 15-річний місцевий хлопець. Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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