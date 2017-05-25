У Дрогобичі через відсутність кворуму не відбулася сесія міськради

By  | 25.05.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобичі через відсутність кворуму не відбулася позачергова сесія міської ради. Про це повідомив власкор IA ZIK з посиланням на прес-службу міськвиконкому.

Сесію було скликано для прийняття рішення про дофінансування проектів державного фонду економічного розвитку. Адже, за словами міського голови Тараса Кучми, з них чимала кількість повинна бути дофінансована вже протягом найближчого часу, в іншому випадку проекти, подані від Дрогобича, можуть скасувати.

На сесію з 36 депутатів прийшли лише 14. Міський голова зазначив, що про свою відсутність його попередили лише декілька депутатів.

«Неявку решти по-праву можна вважати як чиїсь політичні амбіції», – каже Т. Кучма.

ЗІК

Трускавецький вісник

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