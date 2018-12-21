У Дрогобичі через вибух петарди травмовано 9-річного хлопчика

Як інформує прес-служба ГУ Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 3 січня, близько 13.30 до Дрогобицького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Самбірській внаслідок вибуху петарди тілесні ушкодження отримав 9-річний місцевий хлопчик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.

«Батьки! Систематично наголошуйте своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів. Попередьте їх про загрози життю і здоров’ю внаслідок вибуху», – застерігають в поліції.

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