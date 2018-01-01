У Дрогобичі чоловік смертельно поранив ножем сусіда

У Дрогобицький відділ поліції 3 січня вночі надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що у квартирі одного з будинків у Дрогобичі медики виявили тіло чоловіка без ознак життя з тілесними ушкодженнями, а саме – колото-різаними ранами.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що ножового поранення загиблому, 48-річному власнику квартири, завдав його 57-річний сусід під час спільного розпивання спиртного. Вночі близько 1.30 між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість наніс господарю кілька ударів ножем. Як встановили експерти, смерть настала внаслідок гострої крововтрати, спричиненою пошкодженням кровоносних судин на нозі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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