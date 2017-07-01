У Дрогобичі чоловік у своїй квартирі затримав злодія під час скоєння крадіжки

Як встановили працівники Дрогобицького відділу поліції, 18 липня близько 14.30 зловмисник, підібравши ключ до вхідних дверей, проник у квартиру 40-річного мешканця Дрогобича.

У цей час власник помешкання несподівано повернувся додому. Він застав у квартирі злодія, затримав його та повідомив про це у поліцію. Зловмисник намагався викрасти гроші у сумі п’ятсот гривень та сто доларів США, а також перстень.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 40-річний мешканець Жидачева.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.185 (замах на скоєння крадіжки) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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