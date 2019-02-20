У Дрогобичі дев’ятикласник розпилив газ з балончика на двох семикласників

By  | 21.02.2019 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 19 лютого надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставлено двох школярів, у яких було діагностовано «хімічний опік шкіри обличчя». Після надання медичної допомоги дітей відпустили додому.

У школі, де сталася подія, працювала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Поліцейські попередньо встановили, що після другого уроку дев’ятикласник розпилив газ з перцевого балончика в обличчя семикласника. Поруч стояла однокласниця постраждалого, на яку теж потрапив струмінь газу.

За словами старшого з учнів, він вчинив так через словесний конфлікт із семикласником. Як встановили поліцейські газовий балончик хлопцю придбав його батько для самозахисту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Проводиться досудове розслідування.

 Відділ комунікації поліції Львівської області

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