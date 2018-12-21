У Дрогобичі «Фольксваген» наїхав на пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась у вівторок, 15 січня, близько 23.40 на вулиці Самбірській у Дрогобичі. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Венто», 35-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 47-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини події, За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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