У Дрогобичі хочуть, щоб мер звітував у Народному домі або на площі перед Ратушею

By  | 02.02.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобичі вважають, що міський голова має звітувати перед виборцями не у сесійній залі Ратуші, а в приміщенні міського Народного дому ім. І.Франка, або на площі Ринок з вільним доступом людей і правом запитань.

Про це сьогодні, 2 лютого, люди пишуть у соціальних мережах.

У коментарях, зокрема, наголошується, що громада привела в Ратушу Тараса Кучму з Майдану, то порядно було б тепер у неділю вийти до громади на Майдан і прозвітувати.

Сесійна зала поміщає від сили людей 300, – зазначають учасники соціальних мереж. – За Тараса Кучму проголосувало – понад 9 тисяч виборців.

Нагадаємо, що звіт Дрогобицького міського голови Тараса Кучми заплановано на сьогодні, 2 лютого, о 17.30, у сесійній залі Ратуші.

ЗІК

Трускавецький вісник

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