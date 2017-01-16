У Дрогобичі горіло «БМВ»

By  | 25.01.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 24 січня о 19.28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Дрогобичі по вул. П. Орлика, відбулося зіткнення автомобіля «Mersedes Vito» з автомобілем «BMW-528». Внаслідок ДТП виникла пожежа в автомобілі «BMW-528». О 19.40 вогнеборці повністю ліквідували горіння. Вогнем пошкоджено багажний відсік автомобіля. Рятувальники ДПРЧ-5 м. Дрогобич врятували автомобіль від згорання. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Трускавецький вісник

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