У Дрогобичі горів «Land Rover»

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, в ніч на сьогодні, 13 листопада, о 04:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Грушевського. Пожежа виникла в автомобілі «Land Rover». До місця виклику негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. О 04:33 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 04:41 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік та кузов автомобіля.
До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.
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