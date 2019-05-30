У Дрогобичі громадяни затримали злодюгу, котрий крав ровер

By  | 12.06.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 10 червня звернувся 34-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що близько 21.30 незнайомець, проникнувши на балкон його квартири, заволодів його велосипедом і намагався втекти. Заявник вибіг на вулицю, разом з сусідами затримав його та зателефонував у поліцію.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 33-річного жителя міста Борислав. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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