У Дрогобичі на подвір`я сім`ї волонтерів кинули гранату

By  | 06.02.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 6 лютого, вранці волонтерка з м. Дрогобича О. В. виявила біля брами на своєму подвір`ї бойову гранату. Про це волонтерка повідомила на своїй сторінці в мережі Фейсбук. «Ось такий дарунок мені сьогодні від якогось покидька», – написала волонтерка.

Подружжя В. займається волонтерською діяльністю з перших днів війни. І чоловік, і дружина відомі своєю активною громадянською позицією. Неодноразово В. висловлювали своє критичне ставлення до дій місцевої влади – колишньої трускавецької (2010-2015 рр.) та теперішньої дрогобицької. Останнім часом прізвище В. фігурувало у публікаціях трускавецької жовтої преси, підконтрольної екс-меру Трускавця Р. Козира.

Граната на подвір`ї подружжя волонтерів може означати попередження. Не виключено, що таким чином подружжя намагаються залякати агенти Кремля у Дрогобичі та Трускавці. Проте остаточне розслідування цього факту повинні провести правоохоронні органи.

Нагадаємо, що у червні 2010 р. в нашому регіоні невідомі кинули гранату на подвір`я тодішнього міського голови Трускавця Лева Грицака (в с. Станиля). Злочинців не знайшли досі.

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