У Дрогобичі на Трускавецькій стебничанин постраждав у ДТП

Футбольна школа “КМС” (м. Трускавець) проводить відбір дітей 2006-2007 р. н. Кількість дітей обмежена (16-18 чол.). Тренери з ліцензіями, індивідуальний підхід до кожної дитини, участь в якісних футбольних турнірах як в Україні, так і за кордоном, можливість переглядів дітей фахівцями з топових клубів України та Європи. Тел.: 096-064-71-97, 068-292-01-04. Також читайтеВ червні у Трускавці пройде [...]

З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати [...]