У Дрогобичі на Трускавецькій стебничанин постраждав у ДТП

By  | 21.02.2019 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 лютого близько 18.50 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 48-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, мешканця Стебника віком 43 роки. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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