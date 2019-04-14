У Дрогобичі на Великдень побували діти з лінії фронту

By  | 11.05.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, чверть сотні дітей із Станично-Луганського району, що розташований на лінії зіткнення, побували в реколекційно-просвітницькому таборі у Дрогобичі. Табір тривав із 26 квітня по 3 травня та проводився у Реколекційно-просвітницькому центрі «Еммануїл» м. Дрогобича. Уже традиційно перебування дітей із фронтової зони проходить за підтримки Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, волонтерської групи м. Дрогобича та вперше української громади, що діє при парафії Святої Варвари у Відні.

Цьогорічному великодньому табору передувала ретельна підготовка, а опісля було радісне святкування Воскресіння ГНІХ. У перші таборові дні всі занурилася в атмосферу Великого посту і трепетного очікування Пасхи. Учасники табору взяли участь у хресній дорозі, яка відбувалася у храмі Пресвятої Трійці, відтак приступили до плащаниці не тільки в цьому місці, а й в інших храмах Дрогобича, щоб виявити свою любов і вдячність Господу за Його жертву. Продовжуючи підготовку до пасхального дійства, діти вчилися писати писанки. Більшість це робили вперше, тому отримали незабутні враження, адже в кожного вийшов свій витвір мистецтва. Крім того, діти готували пантоміму на євангельські притчі про блудного сина та милосердного самарянина і за допомогою жестів та міміки намагалися представити сучасне бачення їх проблематики. Далі діти мали змогу відчути радість Пасхальної Літургії та освячення власноруч виготовлених писанок і пасок. Долучилися діти і до традиційних великодніх дійств, зокрема гаївок.

У таборі діти мали можливість спілкуватися із владикою Ярославом Прирізом, Єпископом Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. У ході розмови із учасниками табору владика пояснив значення та актуальність свята Пасхи для кожного християнина.

Родзинкою табору стали спільний Великодній сніданок та похід на скелі Довбуша. А свій творчий потенціал діти презентували у створеній за декілька днів постановці фрагменту відомого твору Івана Франка «Лис Микита».

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