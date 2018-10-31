У Дрогобичі нагородили переможців конкурсу «Природа не має кордонів»

By  | 08.11.2018 | Filed under: Новини

Як інформує департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, у вівторок, 6 листопада, відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Природа не має кордонів». З цієї нагоди представники департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації відвідали БО «Фундація Святого Антонія», що у м. та вручили призи переможцям конкурсу дитячого малюнку. Зокрема, нагороджено Кругай Віку (7 років), Шустову Каріну (7 років),  Шустову Валерію (12 років).

Працівники департаменту подякували маленьким українцям, яким небайдужа природа, за участь у конкурсі і побажали перемог у наступних конкурсах. Також вихованці Фундації отримали від департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації екологічні зошити «Моє довкілля».

Нагадуємо, що департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації вже третій рік поспіль оголошують конкурс «Природа не має кордонів», присвячений Дню Європи. Цьогоріч на адресу департаменту надійшло 86 робіт авторів з різних куточків України, зокрема з Львівщини, Рівненщини та Закарпаття. За умовами конкурсу дитячий малюнок мав бути присвячений природі Європейського континенту.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    31.10.2018 | 13:24

    ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви