У Дрогобичі нагородили переможців конкурсу «Природа не має кордонів»

Як інформує департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, у вівторок, 6 листопада, відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Природа не має кордонів». З цієї нагоди представники департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації відвідали БО «Фундація Святого Антонія», що у м. Дрогобич та вручили призи переможцям конкурсу дитячого малюнку. Зокрема, нагороджено Кругай Віку (7 років), Шустову Каріну (7 років), Шустову Валерію (12 років).

Працівники департаменту подякували маленьким українцям, яким небайдужа природа, за участь у конкурсі і побажали перемог у наступних конкурсах. Також вихованці Фундації отримали від департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації екологічні зошити «Моє довкілля».

Нагадуємо, що департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації вже третій рік поспіль оголошують конкурс «Природа не має кордонів», присвячений Дню Європи. Цьогоріч на адресу департаменту надійшло 86 робіт авторів з різних куточків України, зокрема з Львівщини, Рівненщини та Закарпаття. За умовами конкурсу дитячий малюнок мав бути присвячений природі Європейського континенту.

Також читайте