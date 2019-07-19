У Дрогобичі намагаються завадити провести концерт на підтримку лідера виборчих перегонів

By  | 19.07.2019 | Filed under: Новини

Передвиборчий штаб кандидата у народні депутати Романа Ілика заявляє про спроби завадити провести концерт в рамках ювілейного туру з нагоди 30-річчя гурту «Соколи» у Дрогобичі. Йдеться про захід, в якому також візьмуть участь талановиті діти Дрогобиччини. Концерт запланований на сьогодні, 19 липня, у центрі міста.

«Листа на проведення заходу ми подали у Дрогобицьку міську раду ще 2 липня. Але, як виявилося, 17 липня всупереч нашої заявки, штаб Михайла Задорожного також подав заяву на проведення свого заходу на тій самій сцені в центрі Дрогобича. Афіші про проведення концерту «Соколів» розклеєні по місту вже впродовж двох тижнів. Михайла Задорожного це не зупиняє. Він надалі намагається завадити проведенню концерту», – зазначили у штабі Романа Ілика.

“Відповідну заяву про перешкоджання проведення запланованого заходу в місті вже подано до відділку Поліції”, – зазначає довірена особа Романа Ілика Богдан Чума

У штабі Романа Ілика запевняють: концерт ввечері 19 липня відбудеться!

Нагадаємо, у центрі Дрогобича концерт за участі гурту «Соколи» запланований сьогодні, 19 липня, о 18.00 біля пам’ятника Т. Шевченку.

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