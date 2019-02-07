У Дрогобичі неповнолітні розбили вікно крамниці заради крадіжки спиртного

На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області 14 лютого о 02.26 надійшов тривожний сигнал з магазину, який знаходиться у Дрогобичі.

Прибувши на місце події, поліцейські охорони виявили розбите вікно крамниці та двох осіб з сумкою, наповненою алкогольними напоями. Як встановила слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції, затриманими виявилися місцеві мешканці віком 14 та 15 років.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Управління поліції охорони у Львівській області

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