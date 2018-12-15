У Дрогобичі оберти по порушенню прав громадян нарощуються з шаленою швидкістю

Так вважає колишня радниця мера Дрогобича Тараса Кучми, воїн АТО Надія Лисенко. Про це вона написала у своєму пості в мережі Фейсбук.

«Дрогобич! Оберти по порушенню прав громадян та кримінальній узурпації влади нарощуються з шаленою швидкістю. В 2016 році за допис місцевого журналіста у Фейсбуці, в якому він згадав мене, 13 депутатів Дрогобицької міської ради проголосували за видалення мене як радника міського голови з засідання сесії. Але вони не змогли добитися, щоб я покинула це засідання як помічник депутата Львівської обласної ради та журналіст.

Тоді дрогобицькій владі, на чолі якої стоїть так звана “команда професіоналів”, це порушення зійшло з рук, бо мер ще метався між ними та тими патріотами, з ким прийшов до влади, і я не хотіла додаткового навантаження на нього.

Тепер вони руками своїх муніципалів побили на засіданні сесії міської ради журналістку (дубинкою по голові, як повідомляють місцеві депутати, журналісти та активісти). Крім того, прийняли рішення про заборону деяким особам відвідувати засідання сесій, що є грубим порушенням прав громадян. Нагадаю, що порушення прав та свобод громадян рішеннями місцевих рад обумовлює можливість дострокового припинення їх повноважень!» – пише Надія Лисенко.

Нагадаємо, що 13 грудня під час сесії Дрогобицької міської ради в сесійній залі працівниця Муніципальної варти Дрогобича привселюдно напала на стареньку жінку-журналістку (інвалід з паличкою), а сесія проголосувала за видворення з сесійного засідання (тобто, позбавлення права відвідувати сесії) двох громадських активісток – Лідії Надкерничної та Анни Корягіної. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ще перед тим на щотижневу оперативну нараду в Ратуші була недопущена депутат кількох скликань Львівської обласної ради, громадська активістка, одна з учасниць національно-визвольної боротьби в Дрогобичі 1980-1990-х рр. Віра Байса.

Зі слів місцевих активістів, позбавлені права відвідувати сесії підготували позови до суду, щоб захистити свої конституційні права. Натомість один із заступників міського голови спільно з представниками Муніципальної варти намагається зам`яти ситуацію з побитою кийком журналісткою Анною Волошин, щоб не отримати кримінальне покарання за вчинене правопорушення.

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