У Дрогобичі перекинувся автомобіль

By  | 14.02.2019 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого близько 14.15 на вулиці Пилипа Орлика у місті . Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Вектра», 47-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок події тілесні ушкодження отримали водій «Опеля» та його 40-річна пасажирка, також мешканка Дрогобича. Окрім травм медики діагностували у водія «алкогольне сп’яніння». Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Автомобіль скеровано на арештмайданчик.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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