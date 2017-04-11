У Дрогобичі пес покусав шестирічну дівчинку

Вчора, 11 квітня, у Дрогобицький відділ поліції звернулись батьки шестирічної дівчинки – мешканці Дрогобича, котрі повідомили, що їх доньку покусав пес і дитина з діагнозом «кусана рана верхньої губи» була госпіталізована у місцеву лікарню.

Як встановили правоохоронці, 10 квітня близько 13.30 дівчинка бавилась на спільному подвір’ї біля будинку та їла хліб. Пес був прив’язаний неподалік. У якийсь момент дитина підійшла до собаки та поділилась з ним хлібом. Пес з’їв хліб, після чого зірвався з шнура та накинувся на дівчинку.

Працівники Дрогобицького відділу поліції, зокрема працівники сектору ювенальної превенції, а також працівники інших служб проводять перевірку за цим фактом. Собака, який накинувся на дитину, ізольований, його обстежують працівники лікарні ветеринарної медицини.

Правоохоронці встановили, що собака належить 61-річному сусіду родини дівчинки. Щодо нього складено адміністративний протокол за ст.154 (порушення правил тримання собак і котів, що спричинило шкоду здоров’ю людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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