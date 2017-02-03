У Дрогобичі побили громадську активістку

У четвер, 2 лютого, біля 17.30 напали та побили активістку ГО «Воля України» Лідію Надкерничну. Нападника затримано. Ним виявився мешканець міста Харкова Яковенко Денис. Мета нападника – перешкодити активістці зайти до приміщення міської ратуші та взяти участь у звіті голови міста Дрогобича Тараса Кучми. Керував операцією побиття активістки працівник юридичного відділу Дрогобицької міської ради та екс-працівник прокуратури Львівської області Дзерин Володимир. Сам міський голова та члени його команди неодноразово погрожували членам нашої організації. Чи є зв’язок між діями нападника та погрозами в сторону активістів від керівника міста встановить слідство. Лідія Надкернична на даний момент перебуває у лікарні.

Прес-служба ГО «Воля України»

Трускавецький вісник

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