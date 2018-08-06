У Дрогобичі поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка на підприємстві

В Дрогобицький відділ поліції у п’ятницю, 3 серпня, надійшло повідомлення про смерть чоловіка на одному з місцевих підприємств.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що близько 10.00 працівника підприємства, 50-річного місцевого мешканця, придавило дерев’яними брусами. Від отриманих травм він помер на місці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте