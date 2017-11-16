У Дрогобичі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки грошей з каси магазину

By  | 16.11.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 15 листопада з заявою про крадіжку звернулась 24-річна місцева мешканка, працівниця одного з дрогобицьких магазинів. Жінка повідомила, що з відкритого касового апарату у приміщенні магазину було викрадено гроші у сумі 2970 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Дрогобича.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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