У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, котрий погрожував лікарю зброєю

By  | 23.04.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 23 квітня, близько 10.30 на оперативну лінію до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті в один з кабінетів стоматологічної клініки увірвався озброєний чоловік та погрожує лікарю.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж Управління поліції охорони Львівщини та працівники інших підрозділів поліції. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 31-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району. Поліцейські вилучили у нього предмет, схожий на револьвер та скерували його на експертизу у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • * ВАКАНСІЯ + ДОРОГА – 50 $ – ( Везем до місця праці ) *
    14.04.2019 | 12:05

    • БезВіз — по БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОРТАХ • Оплата 11 – 20 зл/год. ДЛЯ • ЧОЛОВІКІВ,• ЖІНОК,• СІМЕЙНИХ ПАР. • ФАБРИКИ • ЗАВОДИ • ЗАКЛАДИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ • ГОТЕЛІ • КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ • МИЙКИ ПРОД. ЗАКЛАДІВ • БУДОВА • та інші вакансії • Ми гарантуємо якість, надійність, порядність та підтримку • • Офіційне працевлаштування • ••• [...]

  • №92670 Офіційна робота в Німеччині та інших країнах ЄС.
    03.04.2019 | 13:29

    Офіційна робота в Німеччині та інших країнах Євросоюзу. Офіційне оформлення відбувається по паспортах Європейського Союзу та європейських ID картках, а також по польських робочих візах (відрядження А1). За консультаціє та реєстрацією звертайтесь за тел:+380679678612. На сьогоднішній день актуальні вакансії: 1) Склади REWE. м. Гамбург (Німеччина). Обовязки: Збирання та пакування замовлень. Зарплата 1400-1800 євро/місяць (нетто), від [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви