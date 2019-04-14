У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, котрий погрожував лікарю зброєю

Сьогодні, 23 квітня, близько 10.30 на оперативну лінію 102 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Дрогобич в один з кабінетів стоматологічної клініки увірвався озброєний чоловік та погрожує лікарю.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж Управління поліції охорони Львівщини та працівники інших підрозділів поліції. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 31-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району. Поліцейські вилучили у нього предмет, схожий на револьвер та скерували його на експертизу у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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