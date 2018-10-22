У Дрогобичі правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, причетному до крадіжки грошей у родича

Працівники Дрогобицького відділу поліції встановили, що 32-річний житель райцентру перед поїздкою за кордон залишив свою банківську картку дружині. Нею і вирішив скористатися 49-річний родич жінки.

Не поставивши до відома племінницю, чоловік взяв чужу картку та влаштував собі дводенний шопінг. Зловмисник використав її при розрахунку за товари, переважно на алкоголь та продукти, які були придбані у п’яти магазинах на загальну суму в понад 6 300 гривень.

Дрогобичанину повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк до п’яти років. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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