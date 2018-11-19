У Дрогобичі правоохоронці затримали зловмисника, причетного до вбивства свого знайомого

By  | 21.11.2018 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 18 листопада надійшло повідомлення про те, що у під’їзді одного з будинків у місті виявлено тіло чоловіка без ознак життя з пораненням грудної клітини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 39-річний мешканець Дрогобича.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також встановлено, що загиблий перебував у гостях в свого знайомого, де вони розпивали спиртне. На побутовому ґрунті між ними виник конфлікт, під час якого господар завдав гостю ножового поранення у груди. Від отриманих травм чоловік помер.

Зловмисник, 26-річний мешканець Дрогобича, затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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