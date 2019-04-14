У Дрогобичі презентували книгу Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми»

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 23 квітня владика Ярослав (Приріз), Єпископ Самбірсько-Дрогобицький, взяв участь у презентації книги проректора Українського Католицького Університету Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип “позитивної суми”». Презентація проходила в актовій залі Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.

У своєму слові владика наголосив на важливості постаті митрополита Андрея Шептицького як “Українського Мойсея”, на його колосальних заслугах для добра Церкви і народу. Тому не випадково Митрополит Андрей шанується не тільки вірними УГКЦ, але й усіма свідомими українцями та представниками інших народів. Владика пригадав про велику кількість заходів присвячених Андрею Шептицькому, які проходили у нашій єпархії, а серед них встановлення барельєфа Митрополита на фасаді головного корпусу Дрогобицького педуніверситету.

Архиєрей також підкреслив оригінальність думки у книзі п. Мирослава Мариновича щодо економічної діяльності митрополита Андрея, висловив подяку автору та склав щирі побажання усім учасникам презентаційної конференції.

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