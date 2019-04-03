У Дрогобичі презентуватимуть книгу спогадів про владику Юліяна Вороновського

By  | 12.04.2019 | Filed under: Новини

У середу, 17 квітня, виповнюється 25 років із дня інтронізації першого єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії блаженної пам’яті владики Юліяна Вороновського. Із цієї нагоди до Дрогобича прибуде Високопреосвященніший владика Ігор Возьняк, архиєпископ і митрополит Львівський. О 16.00 у катедральному соборі Пресвятої Трійці митрополит очолить Літургію наперед освячених Дарів та панахиду, а відтак візьме участь у презентації -спогадів «Владика Юліян Вороновський» з епіграфом із слова Блаженнішого Святослава про єпископа Вороновського – «не замовчуйте всіх тих дарів благодаті, які ви отримали через цю особу».

Праця над книгою тривала майже два роки. Окрім чотирьох розділів, які наповнені спогадами про владику Юліяна, книга містить вступне слово владики Ігоря, архиєпископа і митрополита Львівського, слово упорядника митр. прот. Тараса Гарасимчука, зміст та біографія єпископа Вороновського. У книзі використано цікаві світлини пов’язанні із життям і діяльністю першого єпископа Самбірсько-Дрогобицького. Дизайн книги розробила Марта Походжай. Мовні редактори: Світлана Фаринович та Ігор Трохимчук. Книга надрукована у дрогобицькому видавництві «Коло» тиражем 1000 екземплярів.

Основу книги становлять 62 спогади, які впорядковані у чотири розділи. Цікавими є спогади одноліток владики; осіб, які перебули пліч-о-пліч із владикою підпілля; осіб, які запізнали єпископа Юліяна на зорі воскресіння Церкви. Із спогадів оо. Романа Мірчука та Івана Терлецького із США дізнаємося про становлення і функціонування семінарійної приспішеної групи та Львівської духовної семінарії Святого Духа у смт. Рудно. Звичайно, найбільш об’ємним і не менш цікавим є четвертий розділ, адже тут йде мова про владику як єпископа Самбірсько-Дрогобицького, інформує прес-служба СДЄ УГКЦ.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №92670 Офіційна робота в Німеччині та інших країнах ЄС.
    03.04.2019 | 13:29

    Офіційна робота в Німеччині та інших країнах Євросоюзу. Офіційне оформлення відбувається по паспортах Європейського Союзу та європейських ID картках, а також по польських робочих візах (відрядження А1). За консультаціє та реєстрацією звертайтесь за тел:+380679678612. На сьогоднішній день актуальні вакансії: 1) Склади REWE. м. Гамбург (Німеччина). Обовязки: Збирання та пакування замовлень. Зарплата 1400-1800 євро/місяць (нетто), від [...]

  • №92283 шукаю штукатура у бригаду вік до 30 0986026861
    18.03.2019 | 18:30

    шукаю штукатура у бригаду вік до 30 0986026861 Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви