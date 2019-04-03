У Дрогобичі презентуватимуть книгу спогадів про владику Юліяна Вороновського

У середу, 17 квітня, виповнюється 25 років із дня інтронізації першого єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії блаженної пам’яті владики Юліяна Вороновського. Із цієї нагоди до Дрогобича прибуде Високопреосвященніший владика Ігор Возьняк, архиєпископ і митрополит Львівський. О 16.00 у катедральному соборі Пресвятої Трійці митрополит очолить Літургію наперед освячених Дарів та панахиду, а відтак візьме участь у презентації книги-спогадів «Владика Юліян Вороновський» з епіграфом із слова Блаженнішого Святослава про єпископа Вороновського – «не замовчуйте всіх тих дарів благодаті, які ви отримали через цю особу».

Праця над книгою тривала майже два роки. Окрім чотирьох розділів, які наповнені спогадами про владику Юліяна, книга містить вступне слово владики Ігоря, архиєпископа і митрополита Львівського, слово упорядника митр. прот. Тараса Гарасимчука, зміст та біографія єпископа Вороновського. У книзі використано цікаві світлини пов’язанні із життям і діяльністю першого єпископа Самбірсько-Дрогобицького. Дизайн книги розробила Марта Походжай. Мовні редактори: Світлана Фаринович та Ігор Трохимчук. Книга надрукована у дрогобицькому видавництві «Коло» тиражем 1000 екземплярів.

Основу книги становлять 62 спогади, які впорядковані у чотири розділи. Цікавими є спогади одноліток владики; осіб, які перебули пліч-о-пліч із владикою підпілля; осіб, які запізнали єпископа Юліяна на зорі воскресіння Церкви. Із спогадів оо. Романа Мірчука та Івана Терлецького із США дізнаємося про становлення і функціонування семінарійної приспішеної групи та Львівської духовної семінарії Святого Духа у смт. Рудно. Звичайно, найбільш об’ємним і не менш цікавим є четвертий розділ, адже тут йде мова про владику як єпископа Самбірсько-Дрогобицького, інформує прес-служба СДЄ УГКЦ.

Також читайте