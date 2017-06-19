У Дрогобичі презентують Інтернет-радіо «Котермак»

By  | 26.06.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобичі започатковує свою роботу Інтернет-радіо «Котермак». Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила одна з засновниць нового проекту Роксолана Буяк, яка до недавнього часу була ведучою програми «Публічний вечір з Роксоланою Буяк» на ФМ-станції «Твоє радіо». Співзасновниками радіо «Котермак» є Єва Райська, Олександр Максимов та Роксолана Буяк.

Презентація Інтернет-радіо «Котермак» відбудеться у суботу, 1 липня, о 19.00, в «Gustav Klimt Cafe» у Дрогобичі (вул. І. Франка, 18). Адреса радіо: www.radiokotermak.com

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