У Дрогобичі “продавець меду” обікрав двох пенсіонерів

Під час досудового розслідування працівники Дрогобицького відділу поліції встановили, що раніше судимий 30-річний житель району причетний до двох крадіжок. Зловмисник скоював їх за одним сценарієм. Щоб потрапити в оселі майбутніх жертв (як правило, літніх людей), він пропонував їм продати мед за цінами, нижчими ніж в магазинах.

Так, 20 квітня зловмисник під цим приводом проник у помешкання 92-річної дрогобиччанки. Відволікши увагу пенсіонерки, чоловік викрав з її записника, який знаходився на ліжку, 300 доларів США та 1000 гривень. Загальна сума заподіяних збитків – понад 9000 гривень.

У такий самий спосіб зловмисник обікрав також 77-річного жителя Дрогобича, заволодівши його грошима в сумі 580 гривень.

За даними фактами було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисник затриманий. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше правоохоронці встановили, що згаданий житель Дрогобиччини також причетний до скоєння п’яти аналогічних крадіжок на території Стрийського району.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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