У Дрогобичі пройде фестиваль джазової музики

By  | 20.11.2017 | Filed under: Новини

XVII міжнародний фестиваль JazzBez пройде на початку грудня в Дрогобичі та Стрию.  Як інформують організатори, фестиваль об’єднає довкола джазу українські Київ, Суми, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Ужгород, та польські Варшаву, Вроцлав, Перемишль, Люблін, Білосток. Протягом 10 днів у рамках фестивалю відбудеться 87 концертів, в яких візьме участь понад 60 музикантів зі США, Канади, Австралії, Люксембургу, Данії, Німеччини, Угорщини, Польщі та України.

Фестиваль «Jazz Bez» привозить тих виконавців, які зараз творять світовий джаз. Також родзинкою фестивалю є презентація максимальної кількості джазових стилів: свінг, ф’южн, бі-боп, джаз-рок, ясс, фанк, кул, фрі-джаз тощо.

У Дрогобичі JazzBez проходитиме у Львівському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича (вул. Театральна, 1). Ведуча фестивалю – журналістка Єва Райська. Квитки можна придбати в Туристично-інформаційному центрі Дрогобича (приміщення міської ради) або на сайті www.gastroli.ua

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