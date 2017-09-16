У Дрогобичі пройде молитовна хода на захист сім`ї та життя

У неділю, 24 вересня, вулицями Дрогобича пройде молитовна хода на захист сім`ї та життя. Організаторами акції є Комісія у справах родини Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та ГО «Рух за життя» (м. Дрогобич). Хода під лозунгом «Почуй німий крок» стартує о 15.00 від храму Самбірської ікони Матері Божої (вул. Андрея Шептицького, біля пологового будинку) і завершиться біля катедрального собору Пресвятої Трійці.

Нижче публікуємо звернення організаторів молитовної ходи.

Звернення до вірних та всіх людей доброї волі

В цей час, коли ми оплакуємо кожне втрачене життя на Сході України, іде не менш загрозлива невидима війна проти беззахисних ще ненароджених дітей. Свята Мати Тереза говорить, що найбільшою загрозою миру у всьому світі є вбивання дітей у материнському лоні. Ця війна – це незліченна кількість жертв контрацепції, штучного запліднення, абортів.

Настав час почути цей німий крик, який кличе до покаяння і зміни та звернутися до Того, Хто сказав: «Я є дорога, правда і життя» і щиро просити:

«Нехай молодь зрозуміє цінність ціломудрія та дошлюбної чистоти, нехай у серці мами і тата завжди знайдеться місце для дитини, нехай лікар стане на оборону найбільш незахищених, нехай чиновник творить закони, що обороняють життя».

Запрошуємо усіх стати на захист життя та сім’ї і прийняти участь у Молитовній ході під гаслом «Почуй німий крик» вулицями міста Дрогобича 24 вересня 2017 р.Б.

Початок ходи о 15.00 год. від храму Самбірської ікони Божої Матері по вул. Шептицького, колишня Павлова (біля пологового будинку), далі вулицями міста до катедри Пресвятої Трійці.

На завершення ходи о 17.00 в усіх храмах Дрогобича пролунають церковні дзвони в пам’ять про ненароджених, а також як заклик до пробудження нашої свідомості, тихої призадуми та молитви за зцілення сімей та України.

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