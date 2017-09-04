У Дрогобичі пройде презентація книги «Рікі та дороги»

У понеділок, 18 вересня, в дрогобицькому ресторані «Пастель» пройде презентація книги Марка Лівіна «Рікі та дороги». Про це інформує наше власне джерело. Модератором події виступить журналістка Єва Райська.

«Рікі та дороги» – історія про чотирнадцятилітнього Матвія, хлопчика із синдромом Асперґера. Матвій може існувати тільки за власними правилами, до яких іншим потрібно призвичаюватися. Поставленого діагнозу у книзі немає, адже деякі стадії аутизму в Україні дуже часто не діагностуються і ці діти живуть серед нас, як звичайні. Але з поведінки та відчуттів головного героя це зрозуміло.

Матвій втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним «я», він розповідає про свої почуття, сім’ю, світ, який водночас розбився на друзки, як тарілка. І про неймовірного друга — рудого собаку із чорною лапкою, купою історій і специфічним почуттям гумору. Це важлива і вкрай потрібна книжка про вміння приймати інакшість людей і про любов. Книжа про усвідомлений біль і неусвідомлені страхи, про раз і назавжди визначені правила і про час, коли їх варто порушити.

«Текст вийшов багато в чому біографічним, мені довелося повернутися до складних моментів моїх взаємин з мамою і пробачити їй та собі багато складних речей. Ця книга присвячена їй», – пише автор книги Марк Лівін.

Ця книга адресована тим, хто зіткнувся з інакшістю своїх дітей, людям, які хочуть розібратися зі своїми страхами, яким треба повірити у те, що життя існує навіть після найфатальніших помилок, і воно насправді досить звичайне у побуті, але в десятки разів сильніше у бажанні жити та спокутувати.

Початок презентації – о 17.00. Ресторан «Пастель» знаходиться в Дрогобичі на вул. Мазепи, 22.

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