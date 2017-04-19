У Дрогобичі пройде публічна дискусія про національно-визвольну боротьбу кримських татар

Завтра, 19 квітня, в Дрогобичі пройде лекція та публічна дискусія на тему «Національно-визвольна боротьба кримських татар та українців в ХХ столітті». Прочитає лекцію та попровадить розмову кандидат політичних наук, автор та ведуча телепередачі «Тарих седаси» («Відлуння минулого» – переклад з кримсько-татарської мови) на телеканалі ATR, членкиня українського ПЕН-клубу Гульнара Бекірова.

Лекція та дискусія проходитимуть в аудиторії № 205 історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (вул. Лесі Українки, 46). Початок о 10.20.

Трускавецький вісник

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