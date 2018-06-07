У Дрогобичі пройде великий благодійний концерт

На п’ятницю, 29 червня, у Дрогобичі заплановане проведення Великого літнього концерту на підтримку онкохворих дітей. Захід планується провести у Львівському обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича, інформує голова ГО «Імперія мистецтв», співачка Борислава Білоцерківська. Усі зібрані під час концерту кошти будуть передані на лікування Ані Качмар та Василя Лисовця.

У концерті візьмуть участь: Alfonso Oliver (Італія), гурт “Шосте чуття», Віктор Винник, гурт «LeonVoci», Brava, Зеновій Гучок, Олена Шах, Тарас Гаврик, Олена Музика, а також учасники Продюсерського центру «BRAVA PRODUCTION»: Mary Mriya, Роман Климко, Софія Василишин, Діана Кіндій, Олена Бродик, Анастасія Мазур. Детальніше про великий благодійний концерт – в наших наступних публікаціях.

Нагадаємо, що подібний захід на підтримку хворих дітей ГО «Імперія мистецтв» на чолі з Бориславою Білоцерківською проводила у Трускавці 22 квітня ц.р. Звіт про нього можна переглянути за посиланням www.facebook.com/events/168869947167119/.

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