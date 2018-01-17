У Дрогобичі прокуратура довела провину місцевого шахрая, який збирав кошти нібито на АТО

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення стосовно 27-річного місцевого мешканця, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 (шахрайство), ч.2 ст. 185 (крадіжка) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року вказаний чоловік під приводом збору коштів для бійців антитерористичної операції України, заволодів грошима мешканки м. Стебника у сумі 200 грн.

Крім цього, після вчинення вищевказаних шахрайських дій, зловмисник скориставшись відсутністю потерпілої викрав у неї 6 тис грн.

Прокуратура у суді довела провину чоловіка та судом йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

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