У Дрогобичі прокуратура довела провину місцевого шахрая, який збирав кошти нібито на АТО

By  | 18.01.2018 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення стосовно 27-річного місцевого мешканця, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 (шахрайство), ч.2 ст. 185 (крадіжка) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року вказаний чоловік під приводом збору коштів для бійців антитерористичної операції України, заволодів грошима мешканки м. Стебника у сумі 200 грн.

Крім цього, після вчинення вищевказаних шахрайських дій, зловмисник скориставшись відсутністю потерпілої викрав у неї 6 тис грн.

Прокуратура у суді довела провину чоловіка та судом йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Соборності України присвячується (афіша)
    17.01.2018 | 18:43

    Також читайте“Єдина країна” запрошує на “Різдвяний Трускавець” (0)Запрошуємо на фестиваль “Нова радість стала” та інші заходи в січні (0)У Трускавці вшанують Степана Бандеру в день його народження (0)УРБАН-бібліотека запрошує на вечорниці-хусткування (0)

  • “Єдина країна” запрошує на “Різдвяний Трускавець”
    15.01.2018 | 12:37

    Також читайтеСоборності України присвячується (афіша) (0)Запрошуємо на фестиваль “Нова радість стала” та інші заходи в січні (0)У Трускавці вшанують Степана Бандеру в день його народження (0)УРБАН-бібліотека запрошує на вечорниці-хусткування (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви