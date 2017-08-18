У Дрогобичі проведуть акцію-провокацію

У середу, 23 серпня, в Дрогобичі пройде Всеукраїнська акція-провокація на тему «Диванна НЕ/залежаність – українська НЕ/залежність». Про це «Трускавецький вісник» повідомили організатори акції. Акція проходитиме з 14.00 до 16.00 на площі Ринок.

«Встати з дивану й діяти – можливо! Під час акції-провокації українці спробують вирішити свою проблему власними силами. Варто лише почати», – впевнені організатори заходу.

Мета акції – спонукати громадян до участі у прийнятті рішень на благо своєї громади, країни, ставати активними, небайдужими та незалежними.

Акція покликана показати важливість дій: варто вставати з дивану і власноруч вирішувати проблеми. Україна буде незалежною тоді, коли позбудемося диванної залежності. Окрім Києва, акція паралельно проводиться ще в 20 містах по всіх куточках країни.

Під час дійства активісти пропонуватимуть перехожим сісти на «Диван Незалежаності», зробити селфі з диванним героєм – Почекуном. А потім кожен має зробити вибір – долучитися до персонажа чи спробувати щось змінити у своєму місті – підписати петицію, написати звернення, вирішити нагальну проблему.

Усі зібрані звернення й підписи активісти занесуть до місцевої ради та зареєструють, аби відстежувати хід подій.

До участі в акції організатори запрошують чинного міського голову Дрогобича та всіх депутатів ради, а також мешканців міста, громадських активістів, ЗМІ та всіх небайдужих до змін! Акція проходитиме в межах проекту «Активна Громада: право вибору». Контакти: Марія Кульчицька, регіональний координатор ВІ «Активна Громада» м. Дрогобич, тел. 067-309-37-43, e-mail: k.volchko@ukr.net.

Всеукраїнська ініціатива «Активна Громада» – це об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у вирішенні місцевих проблем. Ініціатива створена в рамках діяльності ВГО «Інститут Республіка». Проект «Активна Громада: право вибору» впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

За матеріалами прес-релізу

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