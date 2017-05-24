У Дрогобичі припаркований автобус покотився вулицею і збив пішохода

By  | 24.05.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 травня о 14:10 на вул. Пилипа Орлика у Дрогобичі. Припаркований автобус самовільно покотився вулицею, в’їхав у два автомобілі та збив пішохода. Про це повідомила прес-служба Головного управління поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса БАЗ, 50-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, припаркував транспорт на правому краю проїзної частини дороги. Автобус самовільно покотився вниз вулицею і зіткнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ. Потім він в’їхав у автомобіль Мерседес 350, який їхав по зустрічній смузі. Також автобус збив пішохода, 20-річного жителя Стебника. Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Ольга Гринько, Zaxid.Net

Трускавецький вісник

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