У Дрогобичі рятувальники надали допомогу чоловікові, що потребував медичної допомоги

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС країни у Львівській області, в ніч з суботи на неділю, а саме 28 жовтня о 02:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Дрогобич на вул. Грушевського, в квартирі на шостому поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку власник квартири, чоловік 1954 року народження потребує госпіталізації, але не може самостійно рухатися до карети швидкої допомоги. Пожежно-рятувальне відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич хворого на ношах транспортували на вулицю та передали медикам для надання подальшої допомоги.

Також читайте